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Общество
Москалькова о программе реновации в Москве: Волнение преждевременно

Москалькова о программе реновации в Москве: Волнение преждевременно

7:33  30 Мая 2017
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Москалькова о программе реновации в Москве: Волнение преждевременно

Москва, 30 мая. Омбудсмен Татьяна Москалькова подготовила поправки в закон о реновации жилья в Москве. Она призвала не волноваться раньше времени, ведь документ еще не вступил в силу.

Омбудсмен считает, что идея переселения москвичей из пятиэтажек хороша, но только при условии соблюдения всех прав граждан. Для этого, говорит она, необходимо усилить систему гарантий. В интервью газете «Известия» Москалькова рассказала о тех поправках, которые, по ее мнению, нужно внести в закон, чтобы не допустить ущемления интересов жителей.

Москалькова о программе реновации в Москве: Волнение преждевременно

Одна из них касается обжалований. Сегодня документ, который прошел лишь первое чтение, предполагает, что москвичи могут оспорить через суд только площадь предоставляемой квартиры. Омбудсмен предлагает дополнить этот пункт и другими условиями. В частности, инфраструктурой. 

«То, что сейчас происходит в Москве в связи со сносом пятиэтажек — беспредметное и преждевременное волнение людей. Мы стараемся разъяснять, что закон еще не вступил в силу, президент лично будет отслеживать эту ситуацию. Сейчас необходимо успокоить людей, и не запускать процесс раньше времени. Особенно в ущерб интересам граждан», — комментирует Москалькова.

Она рассказывает, что ею получено три десятка жалоб от жителей столицы, касающихся реновации жилья. «Есть, над чем работать», — заключила омбудсмен. 

#москалькова
Алексей Громов
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