Москалькова о программе реновации в Москве: Волнение преждевременно

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Москва, 30 мая. Омбудсмен Татьяна Москалькова подготовила поправки в закон о реновации жилья в Москве. Она призвала не волноваться раньше времени, ведь документ еще не вступил в силу.

Омбудсмен считает, что идея переселения москвичей из пятиэтажек хороша, но только при условии соблюдения всех прав граждан. Для этого, говорит она, необходимо усилить систему гарантий. В интервью газете «Известия» Москалькова рассказала о тех поправках, которые, по ее мнению, нужно внести в закон, чтобы не допустить ущемления интересов жителей.

Одна из них касается обжалований. Сегодня документ, который прошел лишь первое чтение, предполагает, что москвичи могут оспорить через суд только площадь предоставляемой квартиры. Омбудсмен предлагает дополнить этот пункт и другими условиями. В частности, инфраструктурой.

«То, что сейчас происходит в Москве в связи со сносом пятиэтажек — беспредметное и преждевременное волнение людей. Мы стараемся разъяснять, что закон еще не вступил в силу, президент лично будет отслеживать эту ситуацию. Сейчас необходимо успокоить людей, и не запускать процесс раньше времени. Особенно в ущерб интересам граждан», — комментирует Москалькова.

Она рассказывает, что ею получено три десятка жалоб от жителей столицы, касающихся реновации жилья. «Есть, над чем работать», — заключила омбудсмен.