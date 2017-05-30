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Спорт
Булыкин рассказал, от чего зависят перспективы новичка РФПЛ из Хабаровска

Булыкин рассказал, от чего зависят перспективы новичка РФПЛ из Хабаровска

8:10  30 Мая 2017
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Булыкин рассказал, от чего зависят перспективы новичка РФПЛ из Хабаровска

Москва, 30 мая. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин удивился, что из пары «СКА-Хабаровск» — «Оренбург» путевку в Российскую премьер-лигу завоевали хабаровчане, а также поделился своим мнением относительно того, что ожидает этот клуб в элитном дивизионе. 

По словам экс-футболиста, он не думал, что произойдет какое-то чудо, поскольку «Оренбург», по его мнению, должен был без проблем решать эту задачу. Он отметил, что команда Евдокимова неплохо провела сезон, смогли избежать прямого вылета в Футбольную национальную лигу. Однако нереализованный пенальти в концовке первого тайма, скорее всего, расставил все по своим местам, добавил Булыкин.

«Они были слишком самоуверенны, за что и поплатились. Для СКА же теперь крайне важно, как поведет себя руководство клуба и края, будет ли команде оказана необходимая поддержка. По примеру «Уфы» мы видим, что даже с не самым сильным составом можно добиваться хороших результатов в РФПЛ», — передает слова эксперта газета «Известия». 

Напомним, в прошедшее воскресенье «СКА-Хабаровск» в гостях победил «Оренбург» в ответном стыковом матче и пробился в РФПЛ. 

#футбол #хабаровск #ска #рфпл
Дана Балан
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