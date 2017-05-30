Под руководством Ким Чен Ына: Пхеньян подтвердил пуск баллистической ракеты

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Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Как сообщает информационное агентство ЦТАК, запуск был успешным и «точно поразил обозначенную цель».

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями. Он распорядился сосредоточить усилия «на развитии мощных стратегических вооружений на базе достигнутого успеха».

Впервые ракета такого типа, способная наносить «сверхточные удары по объектам противника в любом районе», была продемонстрирована на военном параде, посвященном Дню рождения Ким Ир Сена, который проходил в этом году в Пхеньяне.

«В будущем оборонная промышленность страны добьется еще больших успехов, чтобы послать «набор подарков» янки», — уверен председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР.

По его словам, это послужит ответом на американские провокации.

Во время испытаний, которые Северная Корея провела в понедельник, тестировалась стабильность полета баллистической ракеты, снабженной боеголовкой. Одновременно испытание проходила новая пусковая самоходная установка.

Напомним, что 29 мая в КНДР был проведен очередной ракетный пуск, который стал девятым в этом году.

Ракета, запущенная с территории Северной Кореи, упала в пределах исключительной экономической зоны Японии. Она приземлилась в 500 километрах от острова Садо префектуры Ниигата и в 300 километрах от архипелага Оки префектуры Симанэ.

«Ракета с трудом достигла исключительной экономической зоны. Высота полета была низкой», — сообщила телекомпания NHK, ссылаясь на анонимный источник из властных структур.

В Токио в экстренном порядке было созвано заседание Совета национальной безопасности. В его работе приняли участие премьер Синдзо Абэ, министр иностранных дел Фумио Кисида и глава оборонного ведомства Томоми Инада. Япония заявила Северной Корее решительный протест в связи ракетным пуском. Он был передан по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.

«Этот запуск — прямое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, и мы заявляем Северной Корее решительный протест», — заявил генсек японского кабинета министров Есихидэ Сугу.

Японская сторона назвала действия КНДР недопустимыми и заявила о намерении тесно сотрудничать с США для выработки контрмер в отношении Северной Кореи.

В настоящее время специалисты Страны восходящего солнца анализируют информацию об успешном испытании новой системы высокоточного наведения, использовавшейся Северной Кореей в ходе последнего ракетного запуска. Об этом во вторник заявила министр обороны Японии Томоми Инада.

«Необходимо, чтобы специалисты провели соответствующий анализ, действительно ли КНДР имеет такую систему или нет», — подчеркнула она.

На пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Сугу заявил, что правительство считает, что КНДР добилась успехов в разработке баллистических ракет.

«Можно предположить, что Северная Корея достигла определенного технологического прогресса в этой сфере», — отметил он.

Россия осудила новый ракетный пуск Северной Кореи. Об этом заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов. Он призвал стороны конфликта в регионе к сдержанности.

«Естественно, мы осуждаем и озабочены развитием ситуации, но одновременно мы призываем наших партнеров, с которыми работаем по этой теме, к проявлению сдержанности, в том числе в отношении военной активности в этом регионе», — подчеркнул российский дипломат.

Резолюции Совета безопасности ООН запрещают КНДР проводить тесты баллистических ракет. В КНДР, однако, эти решения не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность страны на фоне агрессивной политики США.

С 2006 года Совет безопасностии ООН принял шесть санкционных резолюций в отношении Северной Кореи, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных программ.

Две последние резолюции с самыми жесткими за последние 20 лет санкциями были приняты в 2016 году. Они включали ограничительные меры в области торговли, экспорта ископаемых, банковского сектора, покупки оружия, предметов роскоши.

В прошлом году КНДР провела два испытания ядерных устройств, одно из которых, как утверждало руководство стран, было водородной бомбой. В этом году Северная Корея провела серию ракетных пусков. Также северокорейские власти заявили о готовности запустить массовое производство новой ракеты средней дальности.