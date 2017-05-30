ДТП под Пермью: в тонущем Renault водитель кричал имя жены

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Пермь, 30 мая. Страшное ДТП произошло в Краснокамске. Водитель Renault Logan не захотел покидать тонущий автомобиль. Очевидцы рассказывают, что он сам направил в реку свой автомобиль.

Говорят, у него был шанс спастись, но мужчина закрыл окна, а перед этим свидетели с берега слышали, как он выкрикивал: «Скажите Оле, пусть простит меня». Машина ушла под воду вместе со своим владельцем.

Прибывшие спасатели достали машину со дна вместе с погибшим автовладельцем. Как пишет «Инфореактор», трагедия произошла в прошлый четверг, 25 мая.