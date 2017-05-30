Участники ПМЭФ-2017 смогут оформить «дальневосточный гектар»

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С.-Петербург, 30 мая. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогут оформить «дальневосточный гектар».

Подать заявку на получение земли можно будет, посетив зону ПМЭФ «Территория Дальнего Востока», где также можно будет узнать об инвестиционном потенциале региона, а также отведать дары регионов, входящих в ДФО.

Как сообщает RT, консультации по теме получения «дальневосточного гектара» будут давать специалисты агентства по развитию человеческого капитала все дни работы ПМЭФ с 1 по 3 июня.