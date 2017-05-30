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Политика
ФБР и конгресс США проверят возможные связи советника Трампа с РФ

ФБР и конгресс США проверят возможные связи советника Трампа с РФ

7:23  30 Мая 2017
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ФБР и конгресс США проверят возможные связи советника Трампа с РФ

Вашингтон, 30 мая. Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер попал под подозрение Федерального бюро расследований и конгресса США после публикаций в Washington Times о встрече, которая якобы состоялась в конце прошлого года между ним и российским послом в США Сергеем Кисляком. По данным издания, темой встречи была возможность создания закрытого дипломатического канала между командой Трампа и Кремлем.

Ранее стало известно, что в декабре Кушнер проводил встречи с Кисляком и главой Внешэкономбанка РФ Сергеем Горьковым, однако представители ВЭС заявили, что эти встречи носили исключительно деловой характер и были связаны с «обсуждением существующих практик работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли».

ФБР и конгресс США проверят возможные связи советника Трампа с РФ

В то же время ряд конгрессменов во главе с представителем специального комитета по разведке Палаты представителей конгресса США Адамом Шиффом потребовали объяснений от Кушнера в связи с предполагаемым влиянием России на исход президентских выборов в США. Адвокат Джареда Кушнера Джейми Горелик объявила, что советник Трампа готов выступить перед конгрессом и раскрыть содержание встречи с Кисляком.

#путин #трамп #кисляк #кушнер
Валентин Меликов
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