ФБР и конгресс США проверят возможные связи советника Трампа с РФ

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Вашингтон, 30 мая. Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер попал под подозрение Федерального бюро расследований и конгресса США после публикаций в Washington Times о встрече, которая якобы состоялась в конце прошлого года между ним и российским послом в США Сергеем Кисляком. По данным издания, темой встречи была возможность создания закрытого дипломатического канала между командой Трампа и Кремлем.

Ранее стало известно, что в декабре Кушнер проводил встречи с Кисляком и главой Внешэкономбанка РФ Сергеем Горьковым, однако представители ВЭС заявили, что эти встречи носили исключительно деловой характер и были связаны с «обсуждением существующих практик работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли».

В то же время ряд конгрессменов во главе с представителем специального комитета по разведке Палаты представителей конгресса США Адамом Шиффом потребовали объяснений от Кушнера в связи с предполагаемым влиянием России на исход президентских выборов в США. Адвокат Джареда Кушнера Джейми Горелик объявила, что советник Трампа готов выступить перед конгрессом и раскрыть содержание встречи с Кисляком.