Оппозиция Венесуэлы насчитала 247 пострадавших за день протестов

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Каракас, 30 мая. Во время протестов 29 мая в Каракасе ранения получили 247 человек. Об этом журналистам сообщил один из лидеров венесуэльской оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.

Как сообщает El Nacional со ссылкой на Каприлеса, 65 человек были ранены в ходе побоев, нанесенных железными болванками, 66 — дробью, 90 оказались в больницах из-за слезоточивого газа, у четверых зафиксированы переломы, еще 22 были избиты.

При этом он подверг критике решение правительства использовать лиц с криминальным прошлым в качестве ударной бригады против демонстрантов.

Напомним, волна протестов поднялась в Венесуэле в марте. Причиной стало решение Верховного суда, поддерживающего президента Николаса Мадуро, лишить парламент законодательных прав и переложить их на себя. Демонстранты протестуют против изменения конституции страны и требуют отставки президента.