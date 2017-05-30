Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Трамп намерен отменить часть указов Обамы об улучшении отношений с Кубой

Трамп намерен отменить часть указов Обамы об улучшении отношений с Кубой

6:53  30 Мая 2017
59

Трамп намерен отменить часть указов Обамы об улучшении отношений с Кубой

Вашингтон, 30 мая. Президент США Дональд Трамп намеревается отменить несколько указов своего предшественника Барака Обамы по смягчению политики в отношении Кубы.

Официальное объявление об отмене указов будет сделано в июне.

Отмечается также, что инициаторами отмены указов Обамы стали сенаторы, имеющие кубинские корни — республиканцы Марко Рубио и Марио Диас-Баларт, а также демократ Роберт Менендес.Трамп намерен отменить часть указов Обамы об улучшении отношений с Кубой

Ранее Газета.ру сообщала, что Барак Обама подписал ряд указов, смягчающих американскую политику в отношении Кубы в сферах торговли, туризма, транспорта, страхования, связи и в финансовом секторе.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть