Трамп намерен отменить часть указов Обамы об улучшении отношений с Кубой
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Вашингтон, 30 мая. Президент США Дональд Трамп намеревается отменить несколько указов своего предшественника Барака Обамы по смягчению политики в отношении Кубы.
Официальное объявление об отмене указов будет сделано в июне.
Отмечается также, что инициаторами отмены указов Обамы стали сенаторы, имеющие кубинские корни — республиканцы Марко Рубио и Марио Диас-Баларт, а также демократ Роберт Менендес.
Ранее Газета.ру сообщала, что Барак Обама подписал ряд указов, смягчающих американскую политику в отношении Кубы в сферах торговли, туризма, транспорта, страхования, связи и в финансовом секторе.
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