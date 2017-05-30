Трамп намерен отменить часть указов Обамы об улучшении отношений с Кубой

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Вашингтон, 30 мая. Президент США Дональд Трамп намеревается отменить несколько указов своего предшественника Барака Обамы по смягчению политики в отношении Кубы.

Официальное объявление об отмене указов будет сделано в июне.

Отмечается также, что инициаторами отмены указов Обамы стали сенаторы, имеющие кубинские корни — республиканцы Марко Рубио и Марио Диас-Баларт, а также демократ Роберт Менендес.

Ранее Газета.ру сообщала, что Барак Обама подписал ряд указов, смягчающих американскую политику в отношении Кубы в сферах торговли, туризма, транспорта, страхования, связи и в финансовом секторе.