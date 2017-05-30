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Россия
Последствия московского урагана ликвидируют более 1000 спасателей

Последствия московского урагана ликвидируют более 1000 спасателей

6:45  30 Мая 2017
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Последствия московского урагана ликвидируют более 1000 спасателей

Москва, 30 мая. Последствия урагана, обрушившегося на столичный регион в понедельник, устраняют более 1000 сотрудников спасательного ведомства.

Как сообщает ТАСС, кроме людских сил на борьбу брошено более 170 единиц специальной техники. В течение вчерашнего дня и сегодняшней ночи с улиц Москвы было убрано свыше 3 тысяч поваленных деревьев.

По данным из московского ГУ МЧС, на время природной стихии пожарно-спасательный гарнизон столицы РФ нес службу в усиленном режиме реагирования. Также было проведено оповещение и сбор свободных от службы сотрудников ведомства.

Напомним, что ураган обрушился на Москву днем в понедельник 29 мая. По последним данным, жертвами стихии стали 11 человек, порядка 150 человек получили травмы разной степени тяжести.

#москва #ураган
Алексей Громов
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