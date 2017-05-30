Володин рассказал о поправках к закону о реновации

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Москва, 30 мая. Парламентские фракции пришли к предварительному консенсусному решению по поправкам ко второму чтению законопроекта о реновации жилого фонда в Москве. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как уточнил Володин, поправки, предложенные правительством, касаются определения категорий домов, порядка расселения приобретенных в ипотеку квартир, требований по санитарным и строительным нормами и правилами (СанПиН и СНиП), статуса и условий деятельности создаваемого фонда реновации и так далее.

С другой стороны, поправки, внесенные депутатами, защищают права собственников нежилых помещений переселяемых домов и интересы очередников, сообщают «Известия».

Он также отметил, что ряд предложенных и Госдумой, и исполнительной властью поправок касается гарантий сохранения места жительства в прежнем районе.

6 июня состоятся состоятся парламентские слушания на эту тему. Большая часть участников обсуждений, по словам Володина, собственники квартир в домах, подпадающих под программу. Второе чтение законопроекта о реновации назначено на 9 июня.