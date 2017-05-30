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Общество
Минпромторг РФ обяжет производителей лекарств сотрудничать с пациентами

Минпромторг РФ обяжет производителей лекарств сотрудничать с пациентами

6:48  30 Мая 2017
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Минпромторг РФ обяжет производителей лекарств сотрудничать с пациентами

Москва, 30 мая. В рамках подготавливаемых в Минздраве и Минпромторге предложений российских производителей лекарств хотят заставить советоваться с организациями пациентов при введении в производство и разработке различных видов фармацевтической продукции. Клиенты фармацевтических компаний смогут выразить производителям свои предпочтения по форме выпуска лекарства и другим аспектам производства.

В Минпромторге уверены, что такое взаимодействие станет очень эффективным способом информирования потребителей о новых российских лекарствах и их продвижении на рынке. В Всероссийском союзе пациентов также уверены, что производители должны считаться с мнением потребителя.

«Особенно важна форма выпуска, удобна ли она пациенту. Производители должны обращаться в пациентские сообщества, совместно с ними тестировать препарат, выделив фокус-группу. И на основе полученных данных принимать решение. Бывает так, что инновации в фармацевтической сфере не нужны пациентам», — заявила в беседе с «Известиями» представитель Всероссийского союза пациентов Ирина Каргальская.

Минпромторг РФ обяжет производителей лекарств сотрудничать с пациентами

Валентин Меликов
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