Минпромторг РФ обяжет производителей лекарств сотрудничать с пациентами
Москва, 30 мая. В рамках подготавливаемых в Минздраве и Минпромторге предложений российских производителей лекарств хотят заставить советоваться с организациями пациентов при введении в производство и разработке различных видов фармацевтической продукции. Клиенты фармацевтических компаний смогут выразить производителям свои предпочтения по форме выпуска лекарства и другим аспектам производства.
В Минпромторге уверены, что такое взаимодействие станет очень эффективным способом информирования потребителей о новых российских лекарствах и их продвижении на рынке. В Всероссийском союзе пациентов также уверены, что производители должны считаться с мнением потребителя.
«Особенно важна форма выпуска, удобна ли она пациенту. Производители должны обращаться в пациентские сообщества, совместно с ними тестировать препарат, выделив фокус-группу. И на основе полученных данных принимать решение. Бывает так, что инновации в фармацевтической сфере не нужны пациентам», — заявила в беседе с «Известиями» представитель Всероссийского союза пациентов Ирина Каргальская.