Минпромторг РФ обяжет производителей лекарств сотрудничать с пациентами

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Москва, 30 мая. В рамках подготавливаемых в Минздраве и Минпромторге предложений российских производителей лекарств хотят заставить советоваться с организациями пациентов при введении в производство и разработке различных видов фармацевтической продукции. Клиенты фармацевтических компаний смогут выразить производителям свои предпочтения по форме выпуска лекарства и другим аспектам производства.

В Минпромторге уверены, что такое взаимодействие станет очень эффективным способом информирования потребителей о новых российских лекарствах и их продвижении на рынке. В Всероссийском союзе пациентов также уверены, что производители должны считаться с мнением потребителя.