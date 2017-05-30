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Россия
Экспедиция Минобороны РФ на остров Матуа стартовала на Дальнем Востоке

Экспедиция Минобороны РФ на остров Матуа стартовала на Дальнем Востоке

6:31  30 Мая 2017
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Экспедиция Минобороны РФ на остров Матуа стартовала на Дальнем Востоке

Владивосток, 30 мая. На Дальнем Востоке стартовала научная экспедиция министерства обороны России на остров Курильской гряды Матуа.

По сообщениям пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ), «отряд состоит из большого десантного корабля «Адмирал Невельской», килекторного судна КИЛ-168 и спасательного буксира «СБ-522».

На борту морских судов находятся военнослужащие ТОФ и представители Русского географического общества (РГО). Кроме того, на борту кораблей размещено несколько десятков единиц различного оборудования.

Как напоминает RT, комплексное изучение историко-культурного и природного наследия острова Матуа на Курилах началось в 2016 году. Научные работы ведут специалисты РГО совместно с МО РФ.

#владивосток
Алексей Громов
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