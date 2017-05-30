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Минобороны Японии проанализирует новую ракетную разработку КНДР

Минобороны Японии проанализирует новую ракетную разработку КНДР

6:41  30 Мая 2017
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Минобороны Японии проанализирует новую ракетную разработку КНДР

Токио, 30 мая. Глава Министерства обороны Японии Томоми Инада заявила, что японские специалисты выполнят анализ данных об успешном испытании новой системы высокоточного наведения, использованной Северной Кореей в ходе последнего ракетного запуска.

«Необходимо, чтобы специалисты провели соответствующий анализ, действительно ли Северная Корея имеет такую систему или нет», — сказала министр.Минобороны Японии проанализирует новую ракетную разработку КНДР

Отметим, что генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что по мнению японских властей, КНДР достигла существенных успехов в разработке баллистических ракет.

Ранее Газета.ру сообщила о проведенном КНДР успешном запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Ирина Новикова
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