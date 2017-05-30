Минобороны Японии проанализирует новую ракетную разработку КНДР

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Токио, 30 мая. Глава Министерства обороны Японии Томоми Инада заявила, что японские специалисты выполнят анализ данных об успешном испытании новой системы высокоточного наведения, использованной Северной Кореей в ходе последнего ракетного запуска.

«Необходимо, чтобы специалисты провели соответствующий анализ, действительно ли Северная Корея имеет такую систему или нет», — сказала министр.

Отметим, что генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что по мнению японских властей, КНДР достигла существенных успехов в разработке баллистических ракет.

Ранее Газета.ру сообщила о проведенном КНДР успешном запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря.