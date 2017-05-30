Эксперт оценил эффективность противотанковых средств НАТО против «Арматы»

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. Современные противотанковые средства, используемые НАТО, малоэффективны против российского танка Т-14 «Армата». Такое мнение высказал эксперт Международного института стратегических исследований Лондона (IISS) Бриг Бен Барри.

Танк «Армата» оборудован комплексом активной защиты «Афганит», который может как физически уничтожать цели, так и выводить их из строя. По мнению Барри, подобная система представляет угрозу для целого поколения противотанковых орудий. Это касается и поставляемых США ракетных комплексов Javelin.

При этом эксперт IISS отмечает, что в странах НАТО почти не ведется реального обсуждения этой проблемы. По его мнению, как сообщает ВВС, странам, входящим в альянс, нужно принять меры для усовершенствования системы противотанковой обороны.

Т-14 — новейший российский основной танк с необитаемой башней. Впервые он был продемонстрирован публике во время парада Победы два года назад. Открытые источники сообщают, что до 2020 года будет изготовлено 2300 единиц.