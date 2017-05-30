Санкции, Сирия и Украина: что волновало СМИ Франции во время встречи Путина и Макрона

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После визита российского президента французские СМИ полны надежд и ожиданий. Большинство изданий, освещая визит российского президента и его встречу с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном, отмечают возможность начать перезагрузку франко-российских отношений, которые заметно ухудшились в последний годы в связи с событиями на Украине, вопросом Крыма и сирийской проблемой.

Федеральное агентство новостей проанализировало, как освещали французские СМИ визит российского лидера

L’express в своем материале о встрече в Версале говорит о том, что франко-российская дружба, которая заметно охладела в последние годы, необходима и Франции и России. Надеясь на возобновление продуктивного диалога с Москвой, автор статьи считает, что Макрону надо постараться избежать тех ошибок, которые некогда совершил Франсуа Оланд.

Судя по еще одному материалу, опубликованному в том же L’express, Франция и Европейский союз принимают существующее положение вещей за данность. Находясь в оппозиции к России по сирийскому вопросу и утратив возможность как-то влиять на ситуацию там после встречи в Астане, французы, тем не менее, выражают надежду на то, что Макрон сможет восстановить влияние Франции на ситуацию в САР.

Коснулись в статье и вопроса Украины. Эксперт издания заявляет о том, что в его рамках следует вернуться к формату нормандской четверки. При этом, однако, отмечает что «улучшение в данном вопросе маловероятно».

«Россия демонстрирует поддержку военных преступлений сирийского режима, Российская авиация продолжает бомбить Сирийские населенные пункты», — утверждает Liberation

В ультимативном порядке издание заявляет о том, что Москва, якобы, накладывает вето на все попытки Совета безопасности ООН улучшить условия выхода гражданского населения с территории конфликта.

«Необходимо остановить насильственное перемещение гражданского населения в Сирии, необходимо международное наблюдение за процессом разоружения. Необходимо политическое разрешение конфликта и Франция должна сыграть в этом ключевую роль», — считают журналисты.

Однако дальше громких заявлений они не заходят.

Не забывают французские СМИ и о национальном интересе. Le Point отмечает, что из-за европейских санкций ухудшились торговые отношения между Россией и Францией, в стране сократилось количество рабочих мест.

«Что важнее — сохранить систему общеевропейского взаимодействия или уменьшить безработицу во Франции?», — задаются вопросом журналисты издания.

Предполагается, что администрация Макрона сможет иначе оценить достоинства и недостатки антироссийских санкций и принять свое решение по этому вопросу.

«Мы не могли и мечтать о лучшей возможности перезапустить франко-российские отношения, заметно деградировавшие в последние годы ввиду аннексии Крыма, дестабилизации на востоке Украины и военной поддержки Дамаска», — заявляет LeMonde.

LesEchoes отмечает, что Франция является крупнейшим европейским инвестором в российскую экономику. Кроме того, издание отмечает давний и уже ставший традиционным интенсивный культурный обмен между двумя странами.

«Но количество новых проектов значительно сократилось при Олланде», — считают журналисты издания, сравнивая число мероприятий с тем, что приходилось на период правления Саркози.

«Макрон должен попытаться восстановить прежнее положение вещей», — считают они.

Le Figaro вспоминают историю современных франко-российских отношений. Они отмечают, что Владимир Путин «уже пережил трех французских президентов». Жак Ширак, во время президентства которого между нашими странами отношения строились на доверии и дружбе. Неудавшиеся поначалу, но после нормализовавшиеся отношения во время президентства Николя Саркози.

Сирийский вопрос расколол отношения между двумя странами, когда лидером Франции был Франсуа Оланда.

«Первый визит Владимира Путина 27 февраля 2013 года, показал разницу во взглядах на эту проблему у двух президентов. Украинский кризис 2014 года усилил раскол между Москвой и Парижем», — отмечает издание.

«Оттепели» во франко-российских отношений так и не наступило, а отмена договора по десантным кораблям «Мистраль» еще больше обострило ситуацию.

И все же, в статье, как и в большинстве материалов опубликованых во французских СМИ в день визита Владимира Путина в Париж, звучит надежда на то, что франко-российские отношения оттают.

«Поломать» отношения с Москвой было ошибкой со стороны Олланда, и эту ошибку Макрону необходимо исправить», — считает французский журналист Кристоф Барбье.