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Новости Сирии
Сирия новости 30 мая 07.00: в Алеппо в боях с ИГ ранены 10 солдат САА, в Ираке произошел крупный теракт

Сирия новости 30 мая 07.00: в Алеппо в боях с ИГ ранены 10 солдат САА, в Ираке произошел крупный теракт

7:00  30 Мая 2017
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Сирия новости 30 мая 07.00: в Алеппо в боях с ИГ ранены 10 солдат САА, в Ираке произошел крупный теракт

Сирия, 30 мая. Не менее десяти солдат армии правительства Сирии получили ранения во время боев с террористами «Исламского государства»* в Алеппо, в Багдаде произошел крупный теракт. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА): правительственная армия сообщила о ликвидации четырех снайперов террористов в провинции Дамаск. В Алеппо ранения в бою с террористами ИГ* получили десять солдат. САА стягивает войска в области к востоку от Саламии в Хаме.

«Исламское государство»: боевики перехватили партию гуманитарных продуктов и медикаментов, сброшенных грузовыми самолетами в Дейр эз-Зоре. Террористы взорвали резервуар для воды в городе Аль-Мансура на западе провинции Ракка.

Сирия новости 30 мая 07.00: в Алеппо в боях с ИГ ранены 10 солдат САА, в Ираке произошел крупный теракт

Провинция Дамаск

Сирия новости 30 мая 07.00: в Алеппо в боях с ИГ ранены 10 солдат САА, в Ираке произошел крупный теракт

Представители САА сообщают, что отбили у террористов «Исламского государства» фермы к югу от Хош Давахира, ликвидировав четырех снайперов и ранив еще десять боевиков, и приступила к штурму фермы Рахман аль-Масри. В то же время представители «Джейш аль-Ислам»***** заявляют, что им удалось отбить атаки правительственной армии на фронте Хош ад-Давахира в Восточной Гуте, убив и ранив при этом 40 солдат армии правительства Сирии, передает Аlmasdarnews.

Провинция Тартус

Самолет США P-8A Poseidon замечен на высоте четырех километров у берегов Сирии.

Провинция Алеппо

Сирия новости 30 мая 07.00: в Алеппо в боях с ИГ ранены 10 солдат САА, в Ираке произошел крупный теракт

Десять солдат армии правительства Сирии получили ранения в боях с террористами «Исламского государства» на востоке провинции.

Ожесточенные столкновения между боевиками и SDF**** вспыхнули у христианского монастыря Калат-Симан в районе Дарет Иззы в 25 километрах к северо-западу от Алеппо.

Произошли столкновения между SDF и боевиками к юго-западу от Азаза на севере провинции.

Протурецкие боевики «Фиркат аль-Султан Мурад» открыли огонь по мирным жителям в Аль-Бабе. Вероятно, это случилось из-за конфликта местных жителей и боевиков.

Провинция Хомс

Сирия новости 30 мая 07.00: в Алеппо в боях с ИГ ранены 10 солдат САА, в Ираке произошел крупный теракт

Боевики без боя покинули территории района Аль-Хельба к юго-востоку от Пальмиры и вернулись на свою базу у Аль-Танфа.

Боевики «Магавир аль-Таура», действующие на юге сирийской пустыни, заявили, что продолжат атаковать армию правительства Сирии. Их представитель уточнил, что в этой борьбе коалиция не будет оказывать им поддержку.

ВВС коалиции сбросили предупреждающие листовки на трассе в Аль-Танф после того, как армия правительства Сирии вошла в район Шехми в 55 километрах от города Аль-Танф. Эти листовки содержат предостережения правительственной армии от дальнейшего продвижения и требования вернуться к перекрестку Заза.

Боевики, поддерживаемые США, вновь открыли пограничный переход между Сирией и Ираком в Аль-Танфе на юге провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

Вечером террористы «Исламского государства» перехватили партию гуманитарных продуктов и медикаментов, сброшенных грузовыми самолетами над восточными районами Дейр эз-Зора, сообщает Аlmasdarnews.

В результате артиллерийских ударов террористов «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре погибло от 10 до 14 мирных жителей.

Провинция Даръа

Ранены мирные жители и вспыхнул пожар на сельскохозяйственных землях после артиллерийских ударов иорданских пограничников в городе Тель Шихаб.

Боевики наносят минометные удары по конвою в населенном пункте Хирбет Галаза к северо-востоку от Даръа.

Провинция Идлиб

Сирия новости 30 мая 07.00: в Алеппо в боях с ИГ ранены 10 солдат САА, в Ираке произошел крупный теракт

Около 50 заключенных «Тахрир аш-Шам» совершили побег из тюрьмы боевиков, завладев оружием надзирателей в населенном пункте Абу аль-Духур в 43 километрах к востоку от Идлиба.

Лидер ССА** Абдул Басет Аль-Сараут был арестован сегодня членами «Тахрир аль-Шам» после того, как он провел демонстрацию против них в Маарат аль-Нумаане.

Провинция Ракка

Сирия новости 30 мая 07.00: в Алеппо в боях с ИГ ранены 10 солдат САА, в Ираке произошел крупный теракт

Курды и США перекрыли для САА путь в Ракку, заблокировав трассу М4 к востоку от Табки. SDF и США отбили у террористов «Исламского государства» деревни Бир Аху Хадла, Бир Хаджж аль-Муфази и Бир аль-Давид, а также ж/д станцию у деревни Хинда и топливный завод Садкоб. 

Боевики ССА «Кват аль-Нухба», действующие вместе с SDF, отбили у террористов «Исламского государства» деревню Аль-Асадия на северной окраине города Ракка.

Террористы «Исламского государства» взорвали резервуар для воды в городе Аль-Мансура на западе провинции.

Провинция Хама

ВКС РФ наносят интенсивные удары в провинции Хама. Вероятно, бомбардировкам подвергаются не только террористы ИГ к востоку от Саламии, но и боевики к западу от города, сообщается в Twitter.

Армия правительства Сирии продолжает стягивать войска в области к востоку от Саламии. Скорее всего, САА готовит крупномасштабное наступление на позиции террористов «Исламского государства» в сторону пустыни, сообщается в Twitter.

Помимо семерых солдат, армия правительства Сирии потеряла несколько единиц техники на трассе Итрия – Ханасир.

Сирийская артиллерия нанесла несколько ударов по позициям боевиков в населенном пункте Кафр Набуда в северной части провинции Хама.

Ирак

Крупный теракт произошел в Багдаде. Террористами «Исламского государства» была использована автобомба, погибли более 100 человек. В городе слышна стрельба, сообщают пользователи Twitter.

Французские спецслужбы в Мосуле уже несколько месяцев вербовали иракские силы, чтобы тайно охотиться и убивать граждан Франции, которые присоединились к ИГ.

Иракские «Аль-Хашд аль-Шааби» захватили транспортные средства и военную технику ИГ после того, как террористы покинули район Баадж в Западном Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

#сирия
Алексей Громов
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