Более 1 млн человек в Бангладеш эвакуируют из-за надвигающегося циклона

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Дакка, 30 мая. Власти Бангладеш приняли решение об эвакуации более миллиона жителей восточной части страны.

Сообщается, что в регионе объявлена высшая мера опасности из-за надвигающегося циклона «Мора». По данным синоптиков, циклон достигнет Бангладеш уже в ближайшие часы, основной удар стихии придется на прибрежные города.

Ранее Газета.ру сообщала, что стихия обрушилась на Шри-Ланку, где в результате наводнения погибло более 150 человек, еще более ста числятся пропавшими без вести. В целом, в результате стихии более 400 тыс. человек пострадали. При этом более 100 тыс. человек были эвакуированы из зоны бедствия.