British Airways из-за компьютерного сбоя потеряет $190 млн

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Лондон, 30 мая. Компьютерный сбой, парализовавший работу крупнейшей британской авиакомпании British Airways, может обойтись перевозчику в 190 миллионов долларов.

Как пишет RT, эта сумма может стать рекордной за всю историю британской авиации. British Airways вынуждена будет выплатить пассажирам, которые стали заложниками ситуации, от 225 до 450 фунтов.

Всего же, по оценкам специалистов, в минувший уик-энд было отменено или отложено более 1000 рейсов, в аэропортах застряли порядка 75 тысяч пассажиров. К слову, ко вторнику, по сообщениям из British Airways, работа компании полностью восстановлена.

Напомним, что апокалипсис был вызван в сбое работы программы Sky. По заверениям в авиакомпании, это было вызвано не хакерской атакой, а из-за проблем с электроснабжением.