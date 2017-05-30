Секретный канал связи с зятем Трампа в Москве назвали абсурдом

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Москва, 30 мая. Два дипломатических источника в Москве заявили, что информация о приписываемых зятю американского президента Джареда Кушнера намерениях установить зашифрованный канал связи с Москвой не соответствует действительности.

Один из источников издания «Известия» рассказал, что в посольстве существует один закрытый канал связи: телефон для отдельных высокопоставленных работников посольства, связь по которому зашифрована.

«Создание нового канала связи невозможно технически. Эта информация абсурдна», — подчеркнул источник.

Другой же источник обратил внимание на то, что «искать Россию в данном случае просто безумно», поскольку Кушнер представляет бизнес-интересы в совершенно определенном регионе, на Ближнем Востоке.