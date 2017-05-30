Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Секретный канал связи с зятем Трампа в Москве назвали абсурдом

Секретный канал связи с зятем Трампа в Москве назвали абсурдом

6:14  30 Мая 2017
164

Секретный канал связи с зятем Трампа в Москве назвали абсурдом

Москва, 30 мая. Два дипломатических источника в Москве заявили, что информация о приписываемых зятю американского президента Джареда Кушнера намерениях установить зашифрованный канал связи с Москвой не соответствует действительности.

Один из источников издания «Известия» рассказал, что в посольстве существует один закрытый канал связи: телефон для отдельных высокопоставленных работников посольства, связь по которому зашифрована. 

«Создание нового канала связи невозможно технически. Эта информация абсурдна», — подчеркнул источник.

Другой же источник обратил внимание на то, что «искать Россию в данном случае просто безумно», поскольку Кушнер представляет бизнес-интересы в совершенно определенном регионе, на Ближнем Востоке.

Секретный канал связи с зятем Трампа в Москве назвали абсурдом

#сша #трамп #кушнер
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть