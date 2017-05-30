Минздрав возмутило предложение Минпромторга легализовать черный рынок спиртного в РФ

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Москва, 30 мая. В российском Минздраве подготовили резко отрицательный отзыв на предложенную Минпромторгом стратегию «оптимизации торговли алкоголем в России», призванную вывести из тени значительную часть российского рынка спиртного ради увеличения собираемости налогов. При этом на долю нелегального водочного бизнеса в России приходится до 70% оборота, утверждают в Минпромторге.

По мнению замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова, предложение снизить минимальную цену бутылки водки до 100–130 рублей приведет к массе проблем. В отзыве на предложения Минпромторга отмечается, что авторы «алкогольной стратегии» манипулировали цифрами, чтобы показать, что меры по ограничению продаж алкоголя не привели к желаемому эффекту и сейчас население пьет примерно столько же, сколько и последние 30 лет — 15–16 литров чистого алкоголя на душу населения по данным ВОЗ.

Минздрав, передают «Известия», считает цифры ВОЗ неверными — показатель потребления алкоголя в 2016 году снизился до 10,3 литров, а значит, введенные меры борьбы с алкоголизацией населения, такие как повышение минимальной цены за бутылку и ограничение мест продаж, оказались эффективными.