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Джулиан Ассанж президенту Эквадора: Я — не хакер

Джулиан Ассанж президенту Эквадора: Я — не хакер

5:57  30 Мая 2017
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Джулиан Ассанж президенту Эквадора: Я — не хакер

Лондон, 30 мая. Джулиан Ассанж публично ответил президенту Эквадора, обвинившего основателя WikiLeaks в хакерской деятельности.

«Публиковать доказательства в коррупции - не то же самое, что заниматься хакерской деятельностью. Я не хакер, я  — журналист и редактор», — написал Ассанж в своем аккаунте в Twitter. При этом основатель WikiLeaks подчеркнул, что даже США никогда его так не называли.

Как напоминает RT, хакером Джулиана Ассанжа назвал эквадорский лидер Ленин Морено во время пресс-конференции по случаю вступления в должность. При этом президент Эквадора пообещал сохранить за основателем WikiLeaks убежище в посольстве в столице Великобритании.

 

#ассанж #wikileaks #морено
Алексей Громов
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