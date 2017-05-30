МЧС зафиксировало снижение уровня воды в зоне паводка на Ставрополье

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Ставрополь, 30 мая. Начальник ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Игорь Иваницкий сообщил, что уровень воды в реках региона за сутки снизился на 15–20 см.

«Колебания уровня воды в реках не наблюдается. Положительная динамика прогнозируется и в ближайшие сутки», — сказал Иваницкий.

Также он добавил, что на Отказненском водохранилище были развернуты два гидропоста.

В материале Газеты.ру говорится, что в целом на реках Ставропольского края обустроено 23 гидрологических поста, шесть из которых установлены уже после начала паводка.