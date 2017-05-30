Потребителям на заметку: назван самый угоняемый автомобиль в России

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. В первом квартале текущего года самым угоняемым в России автомобилем стал Hyundai Solaris.

Об этом свидетельствует свежее исследование РИА Новости, составленное на основе опроса, проведенного среди ряда страховых компаний. Как оказалось, именно эта модель чаще всего идет на автозапчасти.

Кроме того, потенциальным покупателям транспортных средств стоит задуматься при покупке, нужны ли ему такие популярные у угонщиков модели, как Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, Lexus LX, Kia Rio, Ford Focus, Audi Q5, BMW X5.

Добавим, что чаще автомобили угоняют в С.-Петербурге и Ленинградской области (51%), а также в Москве и Московской области (25%). На все остальные регионы России приходится 24% угонов.