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Происшествия
Пропавшего под Читой ученого нашли спасатели

Пропавшего под Читой ученого нашли спасатели

5:44  30 Мая 2017
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Пропавшего под Читой ученого нашли спасатели

Чита, 30 мая. В понедельник поисково-спасательная группа Забайкалпожспаса занималась поисками загадочно исчезнувшего ученого, изучавшего вместе со своими коллегами наскальные рисунки в Читинском районе.

«В 17.30 от специалиста работающей в крае экспедиции поступило сообщение о пропаже одного из ученых, который ушел из базового лагеря и не вернулся в указанное время», — сообщили «Забмедиа» в пресс-службе спасателей.

В поисках участвовали восемь спасателей. Уже через несколько часов, к 22.30, они нашли заблудившегося в районе Смоленских скал ученого и доставили его к коллегам.

Валентин Меликов
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