Ученые научились заставлять клетки крови затягивать раны

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Монреаль, 30 мая. Ученые из Университета Монреаля сообщили о том, что научились «заставлять» клетки крови затягивать раны.

Как пишет Ura.ru, исследователи сумели каким-то образом перепрограммировать клетки крови, отвечающие за иммунитет, на то, чтобы они могли ускоренными темпами восстанавливать поврежденные кожные покровы.

По мнению ученого Жан-Франсуа Калье, открытие его и коллег станет настоящим спасением для диабетиков – теперь уйдет в прошлое случаи, когда врачи были вынуждены прибегать к ампутации из-за незаживающих ран.

Кроме того, эта терапия поможет людям, получившим сильные ожоги, которая будет ускорять заживление полученных повреждений, а также уменьшая риск занесения инфекции.

Кроме того, заглядывая в будущее, ученые предположили, что вскоре, применяя эту же методику, можно будет восстанавливать ткани сердца после пережитых инфарктов. Сейчас исследования на тему проводятся на грызунах.