Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Мэй пообещала быть неуступчивым переговорщиком по Brexit

Мэй пообещала быть неуступчивым переговорщиком по Brexit

5:46  30 Мая 2017
134

Мэй пообещала быть неуступчивым переговорщиком по Brexit

Москва, 30 мая. Глава правительства Великобритания Тереза Мэй заявила, что будет неуступчивым и жестким переговорщиком в вопросе выхода страны из Евросоюза.

По словам премьер-министра, она готова быть чрезвычайно сложным собеседником на предстоящих переговорах о выходе страны из Европейского союза.

«Мы переживаем очень важный момент в нашей истории, у нас есть возможность действительно изменить страну к лучшему в будущем», — сказала Мэй.

Она отметила, что переговоры будут тяжелыми и для того, чтобы справиться с ними и поступать правильно во благо страны, нужна неуступчивая женщина.

Ранее Газета.ру сообщила, что премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Брюссель должен заплатить «миллиарды фунтов» за долю акций королевства в Европейском инвестиционном банке и других совместных проектах.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть