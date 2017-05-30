Мэй пообещала быть неуступчивым переговорщиком по Brexit

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Москва, 30 мая. Глава правительства Великобритания Тереза Мэй заявила, что будет неуступчивым и жестким переговорщиком в вопросе выхода страны из Евросоюза.

По словам премьер-министра, она готова быть чрезвычайно сложным собеседником на предстоящих переговорах о выходе страны из Европейского союза.

«Мы переживаем очень важный момент в нашей истории, у нас есть возможность действительно изменить страну к лучшему в будущем», — сказала Мэй.

Она отметила, что переговоры будут тяжелыми и для того, чтобы справиться с ними и поступать правильно во благо страны, нужна неуступчивая женщина.

Ранее Газета.ру сообщила, что премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Брюссель должен заплатить «миллиарды фунтов» за долю акций королевства в Европейском инвестиционном банке и других совместных проектах.