Стало известно, чем в России заменят мельдоний

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Москва, 30 мая. В Федеральном медико-биологическом агентстве РФ (ФМБА) нашли препарат, который заменит злополучный мельдоний.

Как пишут «Известия», отечественные наработки полностью базируются на разрешенном к применению в спортивном мире L-карнитине. Как пояснили специалисты, L-карнитин по своей химической структуре очень похож на мельдоний.

«Комбинируя этот продукт в определенных пропорциях с антиоксидантами, адаптогенами и другими разрешенными препаратами, можно добиться более устойчивого и качественного результата», — рассказал изданию глава ФМБА Владимир Уйба.

Добавим, что препараты на основе L-карнитине, также как и мельдоний, обеспечивая сердце атлета набором питательных веществ, защищают его перегрузок и различных повреждений.