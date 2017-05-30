Британские ученые рассказали, какими продуктами можно заменить секс

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Лондон, 30 мая. Британские ученые составили список продуктов, употребление которых может стать заменой сексу.

По словам специалистов, когда человек есть какой-то из перечисленных продуктов, в его организме вырабатываются «гормоны счастья» – дофамин и серотонин, такие же как вырабатываются во время занятий любовью.

По словам ученых, интимную близость могут заменить такие продукты, как бананы, шоколад, молоко, инжир, рыба.

Вместе с тем, специалисты подчеркивают, что продукты не являются полной заменой секса, а лишь помогают снять напряжение во время воздержания.