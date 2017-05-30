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Британские ученые рассказали, какими продуктами можно заменить секс

Британские ученые рассказали, какими продуктами можно заменить секс

5:23  30 Мая 2017
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Британские ученые рассказали, какими продуктами можно заменить секс

Лондон, 30 мая. Британские ученые составили список продуктов, употребление которых может стать заменой сексу.

По словам специалистов, когда человек есть какой-то из перечисленных продуктов, в его организме вырабатываются «гормоны счастья» – дофамин и серотонин, такие же как вырабатываются во время занятий любовью.

По словам ученых, интимную близость могут заменить такие продукты, как бананы, шоколад, молоко, инжир, рыба.Британские ученые рассказали, какими продуктами можно заменить секс

Вместе с тем, специалисты подчеркивают, что продукты не являются полной заменой секса, а лишь помогают снять напряжение во время воздержания.

Ирина Новикова
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