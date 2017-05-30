Эксперты рассказали об уровне закредитованности россиян

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Москва, 30 мая. Эксперты РАНХиГС заявили, что уровень долговой нагрузки россиян находится в комфортной зоне.

Согласно результатам проведенного исследования, более трети граждан ежемесячно платят по кредитам 10–25% дохода. 26,2% заемщиков относят в банки 25–50% от получаемой суммы.

Только 9,2% россиян ежемесячно выплачивают 50–75% дохода для погашения кредита, а еще 4% имеют ежемесячные выплаты, превышающие размер их дохода.

В материале газеты «Известия» также говорится, что уровень долговой нагрузки россиян не вызывает опасений и у представителей крупнейших российских банков.

Ранее Газета.ру сообщала, что в информационно-аналитическом материале Банка России «Обзор финансовой стабильности» сообщается, что в среднем на одного заемщика в России приходится 1,6 кредитного договора.