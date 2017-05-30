Главред турецкой газеты погиб во время ссоры с зятем

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Стамбул, 30 мая. Бытовая ссора привела к гибели главного редактора проправительственной турецкой газеты Yeni Akit Кадира Демиреля.

Сообщается, что трагический инцидент произошел в понедельник в Стамбуле. Между Демирелем и его зятем Джемилем Явузом Каранфилом вспыхнула семейная ссора, позже переросшая в драку. Во время потасовки Каранфил ударил тестя ножом. Также от его рук пострадала его супруга Эсма.

Отмечается, что Демирель скончался от полученного ножевого ранения, его дочь была отправлена в больницу в тяжелом состоянии. Позже девушка была прооперирована, говорится в материале Газеты.ру.

Каранфил скрылся с места преступления, полиция ведет его розыск.