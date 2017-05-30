Более 100 человек погибли в крупном теракте в Багдаде — СМИ
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Багдад, 30 мая. Боевики совершили крупный теракт в иракской столице Багдаде.
Согласно последним данным, для террористического акта был использован заминированный автомобиль. В результате атаки погибли как минимум сто человек.
Отмечается также, что в настоящее время в городе слышна стрельба. Ответственность за случившееся взяли на себя боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*.
Ранее Газета.ру сообщала, что взрыв произошел рядом с магазином мороженого. Местные власти рассказали, что сработало взрывное устройство в припаркованном автомобиле.
* Организация запрещена на территории РФ.
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