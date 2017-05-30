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Происшествия
Более 100 человек погибли в крупном теракте в Багдаде — СМИ

Более 100 человек погибли в крупном теракте в Багдаде — СМИ

4:26  30 Мая 2017
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Более 100 человек погибли в крупном теракте в Багдаде — СМИ

Багдад, 30 мая. Боевики совершили крупный теракт в иракской столице Багдаде.

Согласно последним данным, для террористического акта был использован заминированный автомобиль. В результате атаки погибли как минимум сто человек.

Отмечается также, что в настоящее время в городе слышна стрельба. Ответственность за случившееся взяли на себя боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*.

Ранее Газета.ру сообщала, что ​ взрыв произошел рядом с магазином мороженого. Местные власти рассказали, что сработало взрывное устройство в припаркованном автомобиле.

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Новикова
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