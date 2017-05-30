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Общество
Более 30 тыс. жителей Центральной России остаются без света

Более 30 тыс. жителей Центральной России остаются без света

3:55  30 Мая 2017
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Более 30 тыс. жителей Центральной России остаются без света

Москва, 30 мая. В центральной части России на данный момент без электроснабжения остаются более 30 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС, без света остаются жители  Московской, Тульской и Рязанской областей. В зоне отключения находятся почти 130 населенных пунктов. Сотрудники экстренных служб работают в режиме повышенной готовности.

Вернуть электричество в дома планируется во вторник утром. Напомним, ранее «Газета.ру» сообщала об увеличении количества жертв урагана в Москва – согласно последним данным, погибли уже 13 человек.

Настасья Шеркунова
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