Россияне не заинтересованы в самообразовании — ученые

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Москва, 30 мая. Специалисты Высшей школы экономики заявили, что только 20% россиян занимаются самообразованием.

Сообщается, что только пятая часть жителей РФ в возрасте от 25 до 64 лет заинтересованы в непрерывном образовании, включающем как формальное, так и дополнительное и самообразование.

Также в ходе исследования было установлено, что наиболее активно занимаются своим образованием обеспеченные и молодые люди. При этом, вовлеченность в учебный процесс респондентов в возрасте от 55 лет и старше является минимальной, говорится в материале газеты «Известия».