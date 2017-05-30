Сирия: власти страны готовят масштабное наступление на боевиков ИГ у Саламии

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Дамаск, 30 мая. Эксперты предполагают, что власти Сирии готовят широкомасштабную наступательную операцию к востоку от Саламии на востоке провинции Хама.

Сообщается, что Сирийская арабская армия продолжает стягивать войска в данной области.

По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о том, что правительственные войска готовят крупномасштабное наступление на боевиков группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) в сторону пустыни.

Добавим, что в этом же регионе ВКС РФ наносят интенсивные удары с воздуха по боевикам.

* Организация запрещена на территории РФ.