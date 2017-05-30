Россиянину Макееву в Мексике предъявили обвинение в предумышленном убийстве

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Канкун, 30 мая. Россиянина Алексея Макеева, которого в Мексике ранила толпа, обвинили в предумышленном убийстве.

По словам российского консула в Мексике Дмитрия Болбота, в течение двух суток будет решен вопрос о заключении под стражу.

«Его отвезли в прокуратуру, где зачитали его права и обвинение в предумышленном убийстве, в течение 48 часов судья должен будет решить, в какую тюрьму его направить, дожидаться решения в центре предварительного заключения», — сообщил РИА Новости сотрудник российского дипломатического ведомства.

Напомним, в середине мая дом россиянина в Мексике окружили несколько сотен человек. Один из нападавших скончался, Макеев впал в кому. Россиянин получил известность из-за видеороликов, в которых он угрожал мексиканцам.