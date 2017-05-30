Синоптики предупреждают о возможном повторении урагана в Москве

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Москва, 30 мая. Специалисты Гидрометцентра РФ предупреждают, что в ночь на вторник в Москве может вновь разбушеваться стихия.

Согласно данным синоптиков, причиной стихии в столице стала серия циклонов. При этом специалисты признали, что ветер оказался сильнее, чем прогнозировалось накануне.

Отмечается, что в настоящее время в столице объявлен «оранжевый» уровень опасности.

«Прогнозируем, что в течение вечера и сегодняшней ночью будут повторения усиления ветра», — заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ГУ МЧС по Москве также сообщили, что сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 17-22 м/сек могут наблюдаться в Москве до 7 часов утра 30 мая.

Ранее Газета.ру сообщала, что упавшие из-за урагана в Москве деревья стали причиной перебоев в работе столичного метрополитена.