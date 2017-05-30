Московский ураган обрушил пирамиду Голода на Новорижском шоссе

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Москва, 30 мая. Ураган в Москве снес пирамиду, построенную по проекту инженера Александра Голода на Новорижском шоссе в Истринском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Истра.

Как сообщается, пирамида была снесена ураганом, от нее осталось лишь основание. Кроме того, руководитель администрации Истры Андрей Дунаев рассказал, что в прилегающих в району с пирамидой деревнях сейчас есть проблемы с электроснабжением.

На месте происшествия работают 14 аварийных бригад. Отмечается, что в городском округе нет погибших или пострадавших от урагана.

Пирамида была построена по проекту Голода в 1999 году и относилась к классу так называемых «энергетических пирамид». Ее высота составляла 44 метра.