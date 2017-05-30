Евросоюз готов продлить антироссийские санкции

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Брюссель, 30 мая. Источники, близкие к руководству Европарламента, сообщили, что Европейский союз намерен пролонгировать антироссийские санкции, введенные после присоединения Крыма.

Напомним, что срок действия ограничительных мер истекает 23 июня. Согласно данным Еврокомиссии, до 23 июня Брюссель должен рассмотреть детали санкционной политики в отношении Москвы.

Отмечается, что на данный момент ни одна из стран Евросоюза не готова взять на себя смелость инициировать отмену санкций.

«Решение по санкциям будет принято единогласно представителями всех государств-членов. После этого оно будет опубликовано в официальном журнале ЕС», — цитирует газета «Известия» официального представителя Федерики Могерини Майю Косьянчич.