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Весь мир
КНДР подтвердила запуск очередной ракеты

КНДР подтвердила запуск очередной ракеты

2:32  30 Мая 2017
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КНДР подтвердила запуск очередной ракеты

Сеул, 30 мая. Власти КНДР подтвердили, что в этот понедельник ими был произведен запуск очередной баллистической ракеты. Как отмечается, это уже третья ракета за май.

По данным официальных лиц Южной Кореи, ракета относилась к классу «Скад» и пролетела около 450 километров.

Как сообщают официальные СМИ Северной Кореи, ракета попала в запланированную цель с отклонением в семь метров. За пуском лично наблюдал руководитель КНДР Ким Чен Ын.

Аналитики предполагают, что данный шаг стал ответов КНДР на попытки международного сообщества убедить Пхеньян отказаться от ядерной и ракетной программы.

 

#кндр
Антон Зарубин
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