Путин и Макрон не смогли убедить немецкие СМИ в своем антизападном альянсе

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Франкфурт, 30 мая. Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung считает, что встреча президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона вряд ли станет началом для антизападного альянса двух стран.

В материале издания говорится, что внешне «пышный прием», устроенный для российского главы в Париже выглядел, как попытка нового президента Франции перезагрузить отношения с Россией, однако государства имеют слишком много разногласий.

Подчеркивается, что Россия и Франция имеют слишком мало точек соприкосновения по двум самым важным вопросам — Украине и Сирии.

Газета.ру сообщала ранее, что президент России Владимир Путин по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что обе страны полны решимости в поиске совместных решений по ряду проблем.