Мощный взрыв прогремел в центре Багдада, погибли 11 человек
Багдад, 30 мая. Не менее одиннадцати человек погибли во время взрыва в центре Багдада. Еще несколько десятков человек получили ранения.
Как сообщает телеканал «Аль-Арабия», возле ресторана в районе Аль-Жадрия произошел взрыв заминированного автомобиля. Мощный взрыв, помимо прочего, вызвал пожар в близлежащих зданиях.
Ответственность за теракт уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).
Жертвами теракта стали как минимум 11 человек. Еще несколько десятков получили ранения.
Напомним, что сейчас мусульмане отмечают священный месяц Рамадан. В это время многие мусульмане выходят на улицы после захода солнца.
* Организация запрещена на территории РФ.