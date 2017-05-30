Мощный взрыв прогремел в центре Багдада, погибли 11 человек

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Багдад, 30 мая. Не менее одиннадцати человек погибли во время взрыва в центре Багдада. Еще несколько десятков человек получили ранения.

Как сообщает телеканал «Аль-Арабия», возле ресторана в районе Аль-Жадрия произошел взрыв заминированного автомобиля. Мощный взрыв, помимо прочего, вызвал пожар в близлежащих зданиях.

Ответственность за теракт уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

Жертвами теракта стали как минимум 11 человек. Еще несколько десятков получили ранения.

Напомним, что сейчас мусульмане отмечают священный месяц Рамадан. В это время многие мусульмане выходят на улицы после захода солнца.

* Организация запрещена на территории РФ.