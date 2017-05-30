МИД РФ сообщил о готовности к серьезным переговорам с США по Украине

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Москва, 30 мая. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова начать двусторонние переговоры с США по поводу Украины.

По словам дипломата, российская сторона ожидает назначения нового куратора по Украине от Соединенных Штатов.

Рябков подчеркнул, что сотрудничество США и РФ поможет реализации Минских соглашений, добавив, что нежелание Киева им следовать приводит к их срыву и ревизии.

«Москва готова к предметному разговору с американской стороной «на уровне высокопоставленных представителей, отвечающих за эту тему», — цитирует замглавы российского внешнеполитического ведомства газета «Известия».

Ранее Газета.ру сообщала, что, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия и Франция полны решимости в поиске решений по Украине.