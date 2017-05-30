Сирия: обстрелы ИГ унесли жизни 14 человек в Дейр эз-Зоре

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Дамаск, 30 мая. Четырнадцать человек погибли в этот понедельник после обстрела города сирийского города Дейр-эз-Зор боевиками террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

Как сообщается, среди погибших были трое детей. Обстрел начался вскоре после того, когда семьи собрались, чтобы временно прервать пост Рамадана, пишет агентство France Press.

В ходе обстрела погибли четырнадцать человек, еще более сорока были ранены. Многие из них находятся в критическом состоянии.

В Дейр-эз-Зоре проживают около 100 000 человек. Сам город отрезан от территорий, которые находятся под контролем Дамаска и окружен боевиками ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.