Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
От урагана в Москве и Подмосковье погибли 13 человек

От урагана в Москве и Подмосковье погибли 13 человек

1:58  30 Мая 2017
51

От урагана в Москве и Подмосковье погибли 13 человек

Москва, 30 мая. Количество погибших от урагана в Подмосковье увеличилось до 13. 86-летний мужчина скончался в Одинцово.

Как сообщает Life, пожилой человек получил травму от падения дерева. У него диагностировали тупую травму живота и перелом поясничного отдела позвоночника. Пенсионер умер в карете скорой помощи.

Напомним, 29 мая днем на Москву обрушился сильный ураган. Ранее сообщалось, что ураган в Москве повалил деревья и убил 11 человек. Как сообщал Департамент здравоохранения столицы, за медицинской помощью обратились более 50 человек, среди них есть дети. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ветер повалил несколько сотен деревьев – по данным на вечер понедельника, около 600. 

Алия Садыкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть