От урагана в Москве и Подмосковье погибли 13 человек

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Москва, 30 мая. Количество погибших от урагана в Подмосковье увеличилось до 13. 86-летний мужчина скончался в Одинцово.

Как сообщает Life, пожилой человек получил травму от падения дерева. У него диагностировали тупую травму живота и перелом поясничного отдела позвоночника. Пенсионер умер в карете скорой помощи.

Напомним, 29 мая днем на Москву обрушился сильный ураган. Ранее сообщалось, что ураган в Москве повалил деревья и убил 11 человек. Как сообщал Департамент здравоохранения столицы, за медицинской помощью обратились более 50 человек, среди них есть дети. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ветер повалил несколько сотен деревьев – по данным на вечер понедельника, около 600.