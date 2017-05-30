Сирия: боевики ИГ заполучили гумпомощь, сброшенную ООН в Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 30 мая. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) перехватили партию гуманитарной помощи ООН, сброшенной в сирийском Дейр эз-Зоре.

Сообщается, что перехват состоялся в понедельник во второй половине дня. Террористы получили продукты питания и медикаменты, предназначенные для мирных жителей захваченной провинции.

Впоследствии фотографии захваченной гуманитарной помощи были опубликованы в Интернете.

Напомним, что в Дейр эз-Зоре остаются заблокированными примерно 85 тысяч гражданских лиц, которым регулярно доставляется гуманитарная помощь.

Ранее Газета.ру сообщала, что в результате авиаударов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли по меньшей мере 30 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.