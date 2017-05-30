Клинцевич объяснил, почему в НАТО заявили о готовности вести диалог с РФ
Москва, 30 мая. Принципиальная позиция России вынуждает НАТО вести с ней равноправный диалог, отметил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление представителя альянса о готовности вести диалог с Россией.
По словам Клинцевича, НАТО привыкло к тому, что Россия беспрекословно выполняла требования блока. Однако в последние годы Россия начала отказываться выполнять требования, которые для нее невыгодны.
«За последние три года, грубо говоря, Россию не нагнули. И поэтому они пришли к выводу, что нужно с нами выстаивать диалог», — приводит слова сенатора RT.
Напомним, что заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила о готовности альянса начать существенный диалог с Россией.