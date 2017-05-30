Пучков потребовал придерживаться четкого плана ликвидации ЧС на Ставрополье

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Москва, 30 мая. Глава МЧС России Владимир Пучков дал указание составить четкий план работ по ликвидации последствий паводка на Ставрополье. Об этом он заявил на селекторном совещании.

По словам министра, сотрудникам ведомства следует разработать четкий план для жителей домовладений, из которых уходит вода. Они должны видеть график проводимых МЧС мероприятий и знать, когда будет работать комплексная бригада по очистке от грязи и мусора, откачке воды, а также когда их посетит комиссия по оценке ущерба и состояния зданий.

Пучков приказал проводить аварийно-восстановительные работы круглосуточно.

Напомним, в регионе были подтоплены более 1,7 тысячи домов. Ущерб коснулся свыше 5,5 тысяч человек. Более 2 тысяч человек были отселены. На территории всего Ставропольского края был введен режим ЧС федерального уровня. Ранее сообщалось, что уровень воды в затопленных районах Ставрополья каждый час повышается на 1 см.