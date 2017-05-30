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Общество
Неизвестные организовали в Сети трансляцию со связанной девушкой и таймером

Неизвестные организовали в Сети трансляцию со связанной девушкой и таймером

1:43  30 Мая 2017
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Неизвестные организовали в Сети трансляцию со связанной девушкой и таймером

Москва, 30 мая. Прямая трансляция со связанной девушкой, держащей iPad, на котором был запущен таймер с обратным отсчетом, появилась в сервисе Periscope.

Пользователи, наблюдавшие за трансляцией, рассказали, что изначально она носила название sdrjh434hgfg3. После завершения, в приложении начали появляться прямые эфиры, однако их удаляла администрация сервиса.

Также очевидцы отметили, что после семи вечера в помещении, где находилась девушка, был выключен свет, однако слышались шаги и звуки проезжающих машин. Трансляция прекратилась за 10 минут до полуночи.

По одной из версий трансляция была частью рекламной кампании хоррора Get Even.

Ирина Новикова
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