Раненный в Мексике россиянин Макеев выписан из больницы и помещен под стражу

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Мехико, 30 мая. Россиянин Алексей Макеев, раненный в результате нападения толпы на его дом в мексиканском Канкуне, выписан из больницы. Он помещен под стражу в центр социальной реабилитации.

Как рассказал консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот, Макееву будет предъявлено обвинение. С россиянином работает представитель посольства. Дипломат отметил, что состояние здоровья Макеева удовлетворительное, от операций пациент отказался. Болбот добавил, что россиянин также отказывается от помощи посольства. Несмотря на это, дипломаты продолжают следить за ситуацией.

Напомним, 19 мая несколько сотен человек окружили дом Алексея Макеева в Канкуне. Толпа напала на него. В результате инцидента один из мексиканцев был ранен и позже скончался в больнице. Макеев стал популярным благодаря своим видеороликам в Сети, в которых он оскорблял жителей Мексики, угрожал им.

Ранее сообщалось, что раненного в Мексике россиянина могут арестовать сразу после выписки из больницы.