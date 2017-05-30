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Спорт
Евгений Малкин намерен завоевать третий кубок Стэнли

Евгений Малкин намерен завоевать третий кубок Стэнли

1:22  30 Мая 2017
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Евгений Малкин намерен завоевать третий кубок Стэнли

Питтсбург, 30 мая. В ночь на 30 мая начнется первый матч финальной серии Кубка Стэнли. Он пройдет в Пенсильвании между местной командой «Питтсбург Пингвингз» и командой из Теннесси «Нэшвилл Предаторз».

Отмечается, что данный матч станет уже четвертым финалом плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для российского форварда «пингвинов» Евгения Малкина, пишет газета «Известия».

Прежде такими показателями среди российских игроков обладал лишь Сергей Федоров в составе «Детройта». Если Малкин сможет добиться успеха в нынешнем финале, он повторит достижение Федорова, который трижды становился обладателем главного трофея НХЛ в качестве игрока.

Ранее Малкин побеждал в Кубке Стэнли в 2009 и 2016 годах.

 

#нхл #малкин
Антон Зарубин
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